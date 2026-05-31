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Sinner, Laila Hasanovic impara l'italiano: "Come si dice 'andiamo a cena'?"

Il tennista azzurro è reduce dall'eliminazione al secondo turno del Roland Garros

Laila Hasanovic - Afp
Laila Hasanovic - Afp
31 maggio 2026 | 13.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Laila Hasanovic impara l'italiano. La fidanzata di Jannik Sinner si sta dando da fare per essere più vicina possibile al tennista azzurro, eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 a causa di un colpo di calore. Mentre si trovava da un parrucchiere, la modella danese ne ha approfittato per chiedere una 'lezione' privata di italiano.

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Il tutto è stato postato, qualche giorno fa, sul profilo Instagram dell'hairstylist italiano Andrea Borrelli. "Come si dice in italiano 'andiamo a cena'?", ha chiesto Hasanovic in inglese. Dopo la risposta, il commento è stato genuino: "È così difficile l'italiano...", ha detto sorridendo. La fidanzata di Sinner ha poi raccontato i prossimi impegni: "Andrò a Cannes, poi alla fashion week di Copenaghen e poi a Parigi per la seconda settimana del Roland Garros".

I programmi di Hasanovic sono stati però stravolti dall'eliminazione di Sinner, con l'azzurro che ha trascorso qualche giorno a Montecarlo prima dei test medici effettuati a Torino. Il numero 1 del mondo trascorrerà ora 10 giorni pieni di vacanza, forse proprio in compagnia della fidanzata, prima di tornare ad allenarsi in vista di Wimbledon, Slam a cui arriva da campione in carica.

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