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Leao ai saluti: "Al Milan ho dato tutto quello che potevo, desidero una nuova sfida"

Il numero 10 rossonero è pronto a lasciare il club: "Ora il Mondiale, poi valuterò le migliori opzioni"

Rafa Leao - Ipa
Rafa Leao - Ipa
31 maggio 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
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Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch'io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan". Sono le parole dell'attaccante del Milan Rafael Leao a SportTv. Di fatto è ai saluti la storia in rossonero del portoghese dopo una stagione difficile. Il numero 10 del Milan ha deciso che è arrivato il momento di lasciare il club ed apre ad una nuova avventura, con un contratto in scadenza al 30 giugno 2028. "Spagna, Inghilterra o Arabia? Adesso la cosa più importante è il Mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento, valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera e continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo", ha aggiunto il portoghese.

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Mondiale calcio europeo
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