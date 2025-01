Un altro Ibrahimovic in Serie A? Manca poco e non è questione di parentele con il più celebre Zlatan. Arijon Ibrahimovic non ha niente a che vedere con il senior advisor di RedBird, fondo americano proprietario del Milan, in passato fuoriclasse nel campionato italiano con Juve, Inter e proprio con i rossoneri. Il classe 2005, gioiellino del Bayern Monaco, ha un'altra storia da scrivere e potrebbe iniziare a farlo con la Lazio. I biancocelesti hanno deciso di puntare su di lui nel mercato di gennaio.

Ibrahimovic alla Lazio?

Il classe 2005, visto l’anno scorso in Serie A con la maglia del Frosinone, potrebbe arrivare a Roma in prestito dal Bayern, con diritto di riscatto intorno agli 8-10 milioni. Dovesse essere riscattato, il gioiellino cresciuto con i bavaresi firmerebbe in seguito un contratto triennale.

Chi è Arijon Ibrahimovic

Nato a Norimberga l'11 dicembre 2005, Ibrahimovic è un attaccante esterno, ha origini kosovare (quelle dei suoi genitori, emigrati in Germania diversi anni fa) e si è fatto le ossa nel calcio tedesco - tra Greuther Furth e Norimberga - prima di arrivare al Bayern Monaco nel 2018. La curiosità è che con i bavaresi è diventato il secondo debuttante più giovane della storia del club (a 17 anni, dietro a Paul Wanner). L'anno scorso ha collezionato 18 presenze, 2 gol e 1 assist con il Frosinone, tra campionato e Coppa Italia. In questa stagione ha giocato 7 partite in Germania, 4 di queste in Regionalliga con la seconda squadra del Bayern Monaco.

Arijon e Zlatan Ibrahimovic

Sui social, tanti tifosi della Lazio stanno tirando in ballo scherzosamente alcune somiglianze tra il giovane Arijon e Zlatan Ibrahimovic, ma tra i due non c’è nessun legame di sangue. Ibra è al massimo uno degli idoli del classe 2005, che tempo fa raccontò: "Abbiamo lo stesso cognome, giochiamo nella stessa posizione e anche io segno qualche gol. Ma lui è un po’ più bravo di me".