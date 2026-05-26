circle x black
Cerca nel sito
 

Nadal e il piede 'deformato', l'immagine choc su Netflix

Il tennista spagnolo si prepara a esordire sulla piattaforma con una docu-serie

Rafa Nadal - Ipa/Fotogramma
Rafa Nadal - Ipa/Fotogramma
26 maggio 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rafa Nadal mostra immagini choc nella sua nuova docu-serie Netflix. 'RAFA', in uscita il prossimo 29 maggio, mostra un lato inedito dell'ex tennista spagnolo, tra vittorie in campo e sofferenze fuori. Alcuni spoiler sono iniziati a circolare sul web, che è rimasto senza parole, in particolare, di fronte alle condizioni del piede di Nadal, che da sempre soffre della sindrome di Muller-Weiss.

CTA

Nadal ha infatti l'osso scafoide rotto, e questo porta a una malformazione del piede, provocandogli molto dolore e incidendo inevitabilmente sui suoi movimenti. Nonostante questa condizione, Nadal è riuscito ad affermarsi come uno dei più grandi tennisti di sempre, prima di ritirarsi nel settembre del 2024.

Per la prima volta, proprio nel documentario Netflix, Nadal mostra l'immagine del suo piede, lasciando i suoi fan scioccati, generando anche molta compassione in tutti gli appassionati di tennis e non solo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nadal nadal foto piede nadal piede nadal docu serie
Vedi anche
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video
News to go
Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza