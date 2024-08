Gianmarco Tamberi prova ad archiviare il calcolo renale e sale in pedana oggi 7 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024 per difendere l'oro vinto ai Giochi di Tokyo. L'azzurro sarà impegnato nelle qualificazioni che - in diretta tv e streaming - cominciano alle 10.05. Tamberi, campione olimpico e mondiale, arriva all'appuntamento con l'incognita legata alle sue condizioni fisiche. Il portabandiera è reduce dai problemi provocati dal sospetto calcolo renale: febbre, dolori e farmaci per superare il problema. Arrivato a Parigi con un giorno di ritardo rispetto ai programmi, Gimbo punta a superare il round di oggi per ritrovare la condizione migliore nella finale del 10 agosto. Tamberi è inserito nel Gruppo A. L'altro azzurro, Stefano Sottile, salta nel Gruppo B.

Dopo gli aggiornamenti forniti sui social e all'arrivo nella capitale francese, Tamberi si è concentrato sul recupero e sulla preparazione. "Tamberi è sempre in progressione, in miglioramento rispetto alle prime ore dopo quello che era successo. Darà tutto al 100%. Non si tratta di essere degli scienziati, negli ultimi giorni ha avuto i suoi problemi. Io l'ho sentito talmente motivato che sono sicuro che non ci deluderà", dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

"E' preoccupato come è normale che sia. Su 365 giorni ti va a capitare un problema del genere a meno di una settimana delle Olimpiadi...", dice il presidente della Fidal, Stefano Mei. "E' abbattuto ma sono certo che se va in pedana e supera questo scoglio, poi sarà il Tamberi di sempre", aggiunge il numero 1 della federazione.

Il salto in alto in tv

Le qualificazioni per il salto in alto maschile come tutte le Olimpiadi di Parigi 2024 sarà trasmessa in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Raidue e RaiSport) e in streaming su Rai Play.

La gara viene trasmessa anche su Sky-Eurosport, disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.