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Roma, infortunio per Pellegrini: si ferma con il Pisa

Problema fisico per il centrocampista giallorosso

Lorenzo Pellegrini - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Pellegrini - Ipa/Fotogramma
10 aprile 2026 | 21.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Lorenzo Pellegrini. Oggi, venerdì 10 aprile, il centrocampista della Roma ha accusato un problema fisico durante il finale del primo tempo della sfida con il Pisa, valida per la 32esima giornata di Serie A. Pochi minuti dopo il gol del 2-0 firmato da Malen e dopo aver colpito un incrocio dei pali su punizione, Pellegrini va a contrasto con un avversario in zona difensiva e allunga la gamba, cadendo a terra dolorante.

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Problema al flessore della coscia destra per il centrocampista giallorosso, che chiede l'immediato intevento dello staff medico. A pochi secondi dall'intervallo Pellegrini rientra stoicamente in campo, nonostante Gasperini avesse già deciso per il cambio, per non sprecare uno slot, salvo poi essere comunque sostituito prima dell'inizio del secondo tempo.

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pellegrini infortunio pellegrini roma roma pisa
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