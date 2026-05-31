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Roland Garros, rissa sfiorata tra Tiafoe e Faria: "Ti credi un duro?" - Video

Il tennista americano ha battuto il portoghese nello Slam di Parigi

Frances Tiafoe - Afp
Frances Tiafoe - Afp
31 maggio 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rissa sfiorata al Roland Garros 2026. Nella partita di ieri tra Frances Tiafoe e Jaime Faria, terminata con la vittoria dell'americano, volato così agli ottavi di finale dello Slam di Parigi dove troverà Matteo Arnaldi, non sono mancati i momenti di tensione, culminati anche in un faccia a faccia piuttosto acceso tra i due tennisti.

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Durante la partita, Tiafoe ha contestato una decisione della giudice di sedia, che aveva chiamato in campo una pallina che l'americano era sicuro fosse fuori. Tiafoe mostra il segno e fa scendere l'arbitro, ma le proteste non piacciono a Faria, che si avvicina, con sguardo minaccioso, a rete.

"Stai zitto", ha urlato il portoghese a Tiafoe, che non ha reagito bene. L'americano si è avvicinato a rete urlando: "Ti credi un duro? Non sei un duro, fratello. Pensa a giocare". Poi è intervenuta la giudice di sedia che ha calmato gli animi e riportato i giocatori a fondocampo, scongiurando guai peggiori.

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