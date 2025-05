Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, domenica 18 maggio, affronta lo spagnolo nell'ultimo atto del Masters 1000 di Roma, dopo aver eliminato Casper Ruud nei quarti e Tommy Paul in semifinale. Alcaraz invece ha superato Jack Draper e Lorenzo Musetti.

Sinner-Alcaraz, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, domenica 18 maggio, alle ore 17. I due tennisti si sono affrontati in ben 12 precedenti, con lo spagnolo che conduce con un parziale di sette vittorie a cinque. L'ultimo match tra i due tra i due risale allo scorso ottobre, quando Sinner vinse il Six Kings Slam, torneo d'esibizione in Arabia Saudita, battendo in finale proprio Alcaraz. L'ultimo scontro ufficiale invece è stato vinto da Carlos, che ha superato Jannik, poche settimane prima, nella finale di Pechino.

Sinner-Alcaraz, dove vederla in tv (in chiaro)

Sinner-Alcaraz sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1. La partita si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.