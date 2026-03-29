Il tennista azzurro a caccia del primo posto di Alcaraz
Jannik Sinner sfida Lehecka nella finale di Miami per avvicinare Carlos Alcaraz nel ranking. Oggi, domenica 29 marzo, il tennista azzurro affronta il ceco nell'ultimo atto del Masters 1000 americano, per completare il Sunshine Double dopo aver già trionfato a Indian Wells. Obiettivo conquistare punti pesanti nella corsa al primo posto del ranking Atp.
Grazie alla finale centrata a Miami infatti, Sinner si è già avvicinato al primo posto della classifica generale occupato da Alcaraz, che può avvicinare ulteriormente in caso di vittoria. lo spagnolo arrivava a Miami dopo essere stato eliminato al secondo turno lo scorso anno. Il ko terzo turno contro Korda gli è valso 'soltanto' 40 punti, facendolo salire quindi a quota 13.590 nel ranking.
L'occasione buttata dallo spagnolo, che poteva incrementare il suo bottino in vista della stagione sulla terra, dove ne difenderà addirittura 4000, è diventata quindi una chance per Sinner, che arrivava in Florida, proprio come successo a Indian Wells, senza punti da difendere non avendo potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol.
L'accesso alla finale di Miami è valso a Sinner 650 punti, che hanno fatto salire l'azzurro a 12.050 punti, vale a dire a -1540 da Alcaraz. Il divario, in ogni caso, può accorciarsi ancora. In caso di vittoria finale Sinner potrebbe infatti arrivare a 12.400, andando quindi a 'soltanto' 1190 punti di distanza dal primo posto in classifica.