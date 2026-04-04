Quando gioca Jannik Sinner a Montecarlo? Il tennista azzurro si prepara a inaugurare la stagione della terra rossa nel torneo 'di casa', vivendo nel Principato e partecipando al Masters 1000 monegasco. Sinner arriva all'appuntamento, a cui non ha potuto presenziare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol, dopo aver completato il Sunshine Double, trionfando prima a Indian Wells e poi a Miami, e accorciando così su Alcaraz nel ranking Atp.

Il tabellone di Sinner

Sinner, che ha ottenuto un bye al primo turno, farà il suo esordio al secondo contro uno tra il 17enne francese Moise Kouamé, che ha vinto la prima partita in carriera nel circuito Atp a Miami ricevendo i complimenti da parte di Djokovic, e il connazionale Ugo Humbert, numero 34 del mondo. Agli ottavi possibile incrocio con uno tra l'argentino Cerundolo, il greco Tsitsipas e il ceco Machac.

Nei quarti di finale invece Sinner potrebbe sfidare il canadese Auger-Aliassime o il norvegese Casper Ruud, mentre in semifinale ci sarebbe il tedesco Zverev, già battuto a Indian Wells prima e a Miami poi, o il russo Daniil Medvedev, sconfitto nella finale giocata in California. Soltanto in finale invece, come sempre, il 'big match' con Carlos Alcaraz, così come il derby azzurro con Lorenzo Musetti.

Quando gioca Sinner a Montecarlo

L'esordio di Jannik Sinner contro Kouamé o Humbert è quindi previsto per la prossima settimana: il secondo turno del torneo è infatti in programma martedì 7 o mercoledì 8 aprile. Con la finale domenica 12 l'azzurro potrebbe andare incontro a un vero e proprio tour de force, beneficiando di un solo giorno di riposo tra secondo turno e ottavi, se dovesse esordire martedì 7, o tra ottavi e quarti di finale, in programma venerdì 9.

Sinner a Montecarlo, dove vederlo in tv

Le partite di Sinner al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte quelle del torneo, saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita.