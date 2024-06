Jannik Sinner oggi in campo per la semifinale del torneo Atp di Halle. Sull'erba tedesca, nel programma del 22 giugno 2024, l'azzurro numero 1 del mondo affronta il cinese Zhizhen Zhang, 27enne numero 42 del ranking Atp. Nell'altra semifinale, la prima in programma oggi, si sfidano il tedesco Alex Zverev e il polacco Hubert Hurkacz, in campo alle 13.

Sinner e un avversario inedito

Sinner contro Zhang è un inedito: si tratta del primo confronto diretto tra i due tennisti, che non scenderanno in campo prima delle 15. Il numero 1 del mondo, reduce dalla laboriosa vittoria in 3 set contro il tedesco Jan-Lennard Struff, prosegue la caccia al quarto titolo stagionale dopo quelli vinti all'Australian Open, a Rotterdam e a Miami. Il 22enne altoatesino, dopo aver chiuso la parentesi sulla terra battuta con la semifinale raggiunta al Roland Garros, ha iniziato con il piede giusto la stagione sull'erba, che culminerà con l'avventura a Wimbledon tra meno di 10 giorni.

Contro Zhang, Sinner dovrà mostrare maggiore concretezza nei momenti chiave rispetto a quella esibita contro Struff: nei quarti, l'azzurro ha creato ben 18 palle break ma ne ha sfruttate appena 2, entrambe nel primo set, 'regalandosi' il brivido di 2 tie-break in una sfida durata circa 2h40'.

Il match in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in particolare su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis (canale 201 o 203). Diretta streaming grazie all'app Sky Go per gli abbonati. Su NOW è possibile acquistare il singolo ticket per guardare il match.