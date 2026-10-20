"Non tutti, soprattutto il mio pubblico internazionale, hanno compreso ciò che stavo cercando di dire. In quel post ho condiviso solo uno dei motivi che hanno influenzato la mia decisione e mi hanno fatto riflettere sulla mia vita e sul mio futuro. Ma la verità è che c’è molto di più e non si è mai trattato di un unico aspetto". Inizia così il nuovo comunicato affidato ai social da Elina Svitolina, per tornare sulla discussa separazione con il marito Gael Monfils.

Svitolina su separazione con Monfils: "Decisione difficile"

La tennista ucraina è tornata sul tema dopo le tante critiche all'ex compagno: "Quando vivi la realtà della guerra da più di quattro anni e mezzo, affrontando tante situazioni diverse, emozioni e momenti difficili, inizi naturalmente a vedere la vita in modo diverso. La tua prospettiva cambia, i tuoi valori e le tue priorità mutano e inizi a capire che cosa vuoi veramente dalla vita". La numero 6 del ranking Wta è stata chiara: "A un certo punto - ha spiegato - mi sono semplicemente resa conto che non volevo continuare a vivere una vita in cui non ero veramente felice. E credetemi, arrivare a questa decisione è stato tutt’altro che facile. Amo e rispetto moltissimo mio marito e lo amerò e lo apprezzerò sempre per la persona che è, ed è proprio per questo che per me era così importante essere onesta, sia con lui sia con me stessa".

Svitolina: "Cose troppo personali per essere condivise"

La tennista ucraina ha precisato, dopo la pubblicazione del primo post: "Non è sempre possibile spiegare tutto ciò che sta dietro a decisioni così personali e difficili in un unico post. E, onestamente, alcune cose sono semplicemente troppo personali per essere condivise pubblicamente. Questa era ed è la mia posizione riguardo all’annuncio della fine del nostro matrimonio, ma come alcuni di voi avranno visto, la carriera di Gael si è interrotta bruscamente dopo che lui ha deciso di smettere a causa della nostra situazione. Purtroppo gli sono state rivolte molte accuse che non meritava. Per questo motivo, abbiamo deciso di rilasciare un comunicato congiunto. Spero che questo vi aiuti a capire un po’ meglio ciò che stavo cercando di dire, ma vi prego di essere gentili e comprensivi. In questo momento è incredibilmente difficile per entrambi“.