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Tifoso Psg compra biglietto per finale, ma vola a... Bucarest: "Mi sono sbagliato"

La finale di Champions League tra parigini e l'Arsenal si gioca a Budapest

Tifosi del Psg - Afp
Tifosi del Psg - Afp
30 maggio 2026 | 20.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un tifoso del Paris Saint-Germain ha comprato i biglietti per la finale di Champions League, ma è volato a Bucarest invece di Budapest. Oggi, sabato 30 maggio, il Psg ha sfidato l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea, in una partita, giocata, appunto, alla Puskas Arena della capitale ungherese.

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Un tifoso parigino però ha sbagliato destinazione, prenotando aereo e albergo a Bucarest invece che a Budapest: "Ho comprato i biglietti per la finale, ma mi sono sbagliato", ha raccontato postando un video sui propri profili social, "mi trovo in Romania. La finale è a Budapest, ma pensavo fosse la stessa cosa".

"Perfavore riportate la coppa a casa, ma io non potrò venire a vedere la partita", ha continuato, "vedrò la partita in televisione, ma non fa niente. Perfavore vincete questa finale".

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psg arsenal finale champions tifoso sbaglia finale champions
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