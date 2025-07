Diciassettesima tappa per il Tour de France 2025. La Grande Boucle torna in strada oggi, mercoledì 23 luglio, dopo la tappa di ieri in cui, sull'iconico Mont Ventoux, ha trionfato il francese Aurelien Paret-Peintre, con Tadej Pogacar che è rimasto in maglia gialla. I ciclisti percorreranno 160,4 chilometri partendo da Bollene e arrivando a Valence, lasciando così la regione della Vaucluse. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming.

Tour de France, percorso 17esima tappa

Dopo aver superato l'iconica salita del Mont Ventoux, quella che attende i ciclisti del Tour de France 2025 è una tappa per lo più pianeggiante di 160,4 chilometri, che va da Bollene a Valence. I due GPM di 4 categoria in programma non dovrebbero impensierire le ruote veloci del gruppo: si tratta del Col du Pertuis, 3,7 chilometri al 6,6% di pendenza, e del Col de Tartaiguille, 3,6 km al 3,5%.

Un fattore per gli ultimi dieci chilometri sarà sicuramente il vento, ma i velocisti non vorranno farsi sfuggire l'ultima occasione per una vittoria di tappa in questa Grand Boucle. Si tratta anche di una grande occasione per Jonathan Milan di portare a casa punti importanti per ipotecare la maglia verde: il corridore della Lidl-Trek potrebbe essere il primo italiano a vincere questa speciale classifica dopo Petacchi nel 2010.

Tour de France, dove vederlo in tv

Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto - a seconda delle tappe - tra le 14 e le 15. La diciassettessima tappa di oggi, domenica 20 luglio, inizierà intorno alle 13.35, con l'arrivo previsto alle 17.10. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.