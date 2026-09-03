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Us Open, Carlos Alcaraz soffre ma rimonta e batte Jaime Faria: è terzo turno

Dopo un avvio incerto, lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 4-6 6-0 6-3 6-2. Affronterà ora il cinese Wu Yibing

Carlos Alcaraz - (Afp)
Carlos Alcaraz - (Afp)
03 settembre 2026 | 07.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz ha consolidato il proprio percorso agli US Open 2026, superando il secondo turno dopo una prestazione caratterizzata da un avvio incerto. Il tennista spagnolo, reduce da un prolungato periodo di inattività dovuto a un infortunio al polso, ha archiviato la pratica contro il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 4-6 6-0 6-3 6-2.

L'avvio del match ha evidenziato una condizione di incertezza per Alcaraz con il numero 72 del ranking ATP che ha impostato una strategia aggressiva. La dinamica dell'incontro ha subito una variazione sostanziale a partire dal secondo set. Il rendimento al servizio di Faria ha registrato un calo significativo, mentre Alcaraz ha incrementato l'intensità e la profondità dei propri colpi da fondo campo.

Nonostante lo spagnolo abbia dovuto annullare due palle break nel game d'apertura, ha assunto il controllo tattico della sfida. Faria ha subito tre break, permettendo allo spagnolo di imporsi nettamente nel parziale.

Il terzo set ha confermato la supremazia di Alcaraz che affronterà ora il cinese Wu Yibing nel terzo turno.

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