Venus Williams da record. A 45 anni, la statunitense vince il match del primo turno del torneo Wta di Washington superando per 6-3, 6-4 la connazionale Peyton Stearns, più giovane di 22 anni. Quando la 23enne Stearns è nata nell'ottobre 2001, Williams aveva già vinto 4 titoli dello Slam.

L'ex numero 1 del mondo diventa la seconda tennista più anziana della storia a vincere un match nel circuito maggiore: meglio di lei, in passato, solo Martina Navratilova, capace di compiere l'impresa a 47 anni. Williams non giocava un match dal torneo di Miami del 2024 e non otteneva una vittoria dal 2023: prima del torneo di Washington, per la Wta era una giocatrice 'inattiva'. Ora, tra l'entusiasmo del pubblico, si prepara al secondo turno: giocherà contro Magdalena Frech, testa di serie numero 5.