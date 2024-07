Jannik Sinner in campo a Wimbledon oggi, 7 luglio 2024, per gli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile. L'azzurro, numero 1 del mondo, affronta lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 14. Il match è il secondo in programma sul campo numero 1, dove il sipario si alza alle 13 locali, le 14 in Italia.

E' probabile, quindi, che Sinner e Shelton inizino a giocare dopo le 16 italiane. Il 22enne altoatesino e il 21enne americano si sono affrontati per 3 volte in carriera: Sinner ha vinto in 2 occasioni (a Vienna 2023 e a Indian Wells 2024) dopo aver perso il primo duello a Shanghai lo scorso anno. Shelton arriva al match con Sinner dopo aver stabilito un primato: il mancino, che sinora ha vinto sempre in 5 set, al secondo turno contro il sudafricano Lloyd Harris ha sparato un servizio a 246 km orari. Nessuno ha mai servito così forte a Wimbledon e solo 8 tennisti, nella storia, hanno piazzato una prima palla a velocità superiore.

Sinner e Shelton scenderanno in campo dopo l'incontro d'apertura sul campo numero 1. Tocca all'azzurra Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, inaugurare la giornata sul 'Court 1' contro la statunitense Madison Keys, testa di serie numero 12. L'americana ha vinto l'unico confronto diretto, andato in scena nel 2023 a Dubai.

Sinner e Paolini in diretta tv e streaming

