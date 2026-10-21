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Apple, nuovo evento a ottobre: il momento dei Mac touch

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Dopo l’appuntamento dedicato alla casa del 13 ottobre, Apple prepara un nuovo evento a Los Angeles: secondo le indiscrezioni, tra i prodotti attesi ci sono i MacBook Pro con schermo OLED, un iPad mini rinnovato e nuovi iMac con chip M6

Apple, nuovo evento a ottobre: il momento dei Mac touch
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21 ottobre 2026 | 10.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Apple ha annunciato un secondo evento per il mese di ottobre. L'appuntamento è fissato per mercoledì 28 ottobre alle 10:00, ora della costa occidentale degli Stati Uniti (le 19:00 in Italia). Lo slogan scelto per l'invito è "Pro and tell". L'evento si terrà a Los Angeles. L'invito è stato inviato alla stampa e pubblicato sui social da Greg Joswiak. Si tratta del secondo evento del mese. Il 13 ottobre, a New York, Apple ha presentato i nuovi prodotti dedicati alla casa: in quell'occasione sono stati introdotti lo smart display HomeView, HomePod mini 2 e una nuova versione dell'Apple TV 4K.

Secondo le indiscrezioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, il prodotto principale dell'evento sarà il primo MacBook Pro con touchscreen e display OLED. I modelli attesi sono due, da 14 e 16 pollici. Dovrebbero essere dotati per la prima volta della Dynamic Island e risultare «significativamente più leggeri» degli attuali. Stando a un precedente rapporto, saranno alimentati dai chip M5 Pro e M5 Max.

Gurman indica inoltre un iPad mini rinnovato, con schermo OLED, un sistema audio rivisto e una fotocamera FaceTime in una posizione diversa. Sono previsti infine un nuovo iMac e un MacBook Pro da 14 pollici di fascia di ingresso, entrambi con chip M6. Secondo Gurman, questi due modelli manterranno un aspetto simile a quello delle versioni attuali.

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