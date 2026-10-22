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Windows 10, 41 milioni di PC nell’UE a rischio obsolescenza dopo il 2027

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Uno studio Fraunhofer Austria stima 5,47 milioni di dispositivi coinvolti solo in Italia. Google e refurbed puntano su ChromeOS Flex per estenderne la vita utile e ridurre rifiuti elettronici ed emissioni

Windows 10, 41 milioni di PC nell’UE a rischio obsolescenza dopo il 2027
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22 ottobre 2026 | 18.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

La scadenza del supporto ufficiale per i sistemi operativi rappresenta una criticità per milioni di utenti, come evidenziato dai dati di un'analisi condotta da Fraunhofer Austria, secondo cui quarantuno milioni di computer nell'Unione Europea, di cui quasi cinque milioni e mezzo soltanto in Italia, rischiano l'obsolescenza prematura allo scadere degli aggiornamenti di sicurezza estesi per Windows 10 fissati per il dodicesimo giorno di ottobre del 2027. Nonostante l'hardware continui a funzionare perfettamente, l'impossibilità di aggiornare i dispositivi alle versioni successive a causa dei requisiti tecnici imposti dai produttori rischia di alimentare significativamente i flussi di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il co-fondatore di refurbed Kilian Kaminski ha dichiarato: "In un'era di cambiamenti climatici e di crescente aumento dei rifiuti elettronici, sostituire milioni di laptop perfettamente funzionanti è un problema che non dovrebbe esistere. L'obsolescenza precoce è incompatibile con gli sforzi volti a frenare la crescita sempre più rapida dei flussi di RAEE. Sebbene non possiamo modificare da soli i cicli di vita del software, siamo entusiasti di collaborare con Google per offrire una pratica e dare agli utenti una possibilità di scelta. Consentendo alle persone di modernizzare i loro PC Windows e computer Mac esistenti, diamo a questi dispositivi una seconda vita sicura, fornendo a tutti gli effetti un trattamento anti-invecchiamento che ne estende la durata utile e previene i rifiuti elettronici prematuri”.

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Kilian Kaminski, Co-Founder & COO di refurbed

Per arginare il fenomeno, Google e refurbed hanno avviato una collaborazione strategica basata sull'impiego di ChromeOS Flex, un sistema operativo cloud-first progettato per disporre di requisiti hardware ridotti e garantire aggiornamenti di sicurezza automatici anche dopo la dismissione di Windows 10. Il senior director of laptops and tablets di Google Alexander Kuscher ha affermato: "Milioni di laptop si stanno avvicinando alla fine del supporto del loro sistema operativo, anche se l'hardware funziona ancora. Con ChromeOS Flex e questa collaborazione con refurbed, sostenuta dalla ricerca di Fraunhofer, stiamo offrendo alle persone un modo più sostenibile per riprendere il controllo ed estendere la vita dei loro dispositivi compatibili, aiutandole a risparmiare denaro e riducendo al contempo i rifiuti elettronici inutili”.

Sulla stessa linea, il lead for sustainability strategy di Google Ted Briggs: "La nostra strategia di sostenibilità si basa sulla comprensione degli impatti reali dei nostri prodotti, condividiamo e apprezziamo il profondo impegno di refurbed nell'estendere il ciclo di vita dei prodotti”.

Il sistema operativo può essere installato tramite una chiavetta USB distribuita da refurbed, consentendo di superare le limitazioni imposte dal software tradizionale e generando benefici ambientali quantificati dai ricercatori in oltre millecento tonnellate di rifiuti elettronici ed enormi risparmi di emissioni climalteranti qualora la vita dei dispositivi venisse prorogata. A conferma dell'impatto ecologico di tali misure, l'autore dello studio Paul Rudorf di Fraunhofer Austria ha concluso: "In  Italia, stiamo parlando di 5,47M di dispositivi funzionanti che non soddisfano i requisiti per un aggiornamento a Windows 11 e che non potranno più essere utilizzati in sicurezza una volta terminato il supporto Windows il 12 ottobre 2027 utte le nostre ricerche condotte finora dimostrano che estendere la vita utile di un dispositivo ha un impatto significativo sui risultati ambientali. Sostituire dispositivi tecnicamente funzionanti, semplicemente perché il supporto sta per finire, va contro gli obiettivi di conservazione delle risorse e dell'economia circolare, e crea impatti ambientali evitabili come emissioni di gas serra e rifiuti elettronici”.

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