Resta grave ma in condizioni stazionarie il 29enne aggredito ieri sera dai suoi due pitbull in via Baffigo a Ostia. I cani sono stati recuperati, messi in sicurezza, e ora si trovano ora al canile della Muratella. Sul posto, subito dopo una segnalazione, è intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinamica.

Il parere del veterinario

"Lo vedi, ti piace, lo compri, tanto si trova anche a poco prezzo online, e ti metti in casa un cane che non sai gestire come il pitbull" dice all'Adnkronos il veterinario Federico Coccìa."Ultimamente se ne vedono molti, è quasi una moda, come se fosse un cellulare o una macchina - continua Coccìa - oppure lo si acquista per avere una sensazione di potere. Quando si decide di portare a casa un cane di razza, è bene conoscerne le caratteristiche, la sua storia e imparare a come gestirlo". Un pitbull, avverte, "non è certo di facile gestione: è un tipo di cane che necessita da subito di polso fermo, ci deve essere in casa un cosiddetto 'capobranco' che lo sappia gestire, deve socializzare sia con i suoi simili che con gli umani. Bisogna dare delle regole rigide altrimenti crederà di poter fare qualsiasi cosa, anche aggredire il padrone: bisogna insegnargli cosa è bene e cosa è male, giusto o sbagliato".