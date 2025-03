Un falso assistente di Carlo Nordio avrebbe chiamato un dentista per prendere un appuntamento per conto del Guardasigilli. E così il ministro della Giustizia ha dato incaricato al suo legale di agire di conseguenza. A rivelarlo è 'Il Giornale', che riporta oggi la vicenda, poi finita in un fascicolo trasmesso a Roma.

"In merito all'articolo pubblicato oggi dal Giornale ‘Nordio e il dentista’ e confermandone contenuto, documentazione e ricostruzione si aggiunge che, inoltre, il dentista Gian Antonio Favero, raggiunto da una falsa telefonata del ministro Nordio, non è mai stato il suo dentista. Il Ministro ha dato l'incarico al suo legale per le azioni di conseguenza", fa sapere in una nota il ministero sul caso.