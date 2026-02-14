circle x black
Cerca nel sito
 

Sabotaggi su linee dell'Alta velocità, treni cancellati e ritardi fino a 2 ore. Salvini: "Atti criminali"

Due episodi riscontrati nelle prime ore del mattino sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Un’informativa verrà inviata nelle prossime ore alla procura di Roma

Treno Alta velocità - Ipa
Treno Alta velocità - Ipa
14 febbraio 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ancora sabotaggi ai treni con conseguenti ritardi, rallentamenti e cancellazioni. Stavolta nel mirino di "due atti dolosi" finiscono le linee dell'Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, rallentate nella mattinata di oggi per le verifiche in corso. I treni, sottolinea il gruppo Fs, registrano ritardi, deviazioni di percorso e cancellazioni (l'elenco dei treni).

Nelle prossime ore un'informativa alla procura di Roma

Un’informativa verrà inviata nelle prossime ore alla procura di Roma sui danneggiamenti che hanno provocato ritardi e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e gli investigatori della Digos della questura di Roma.

Per chi indaga la pista dolosa appare evidente e con chiari richiami agli atti di sabotaggio avvenuti la settimana scorsa sulla linea ferroviaria di Bologna.

In serata, la circolazione ferroviaria è tornata gradualmente verso la normalità sulla linea Roma-Firenze dopo l'intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino dell'infrastruttura. Dopo il nulla osta delle Autorità, intervenute per chiarire l'episodio di sabotaggio di stamattina fra Salone e Labico, i tecnici hanno riparato il danno alla linea. Sulla linea Av Roma - Napoli, invece, è già stato completato un primo ripristino dell'infrastruttura alle 13.35.

stazionecentrale ritardi adn

Salvini: "Odiosi atti criminali, nessuno minimizzi"

Matteo Salvini ha definito i sabotaggi sull'Alta velocità "odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia". Poi il ministro dei trasporti ha fatto sapere che "è stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ferrovie treni per roma treni treni in ritardo oggi
Vedi anche
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza