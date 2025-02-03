circle x black
Cerca nel sito
 
menu MENU adnverify
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Martedì 04 Marzo 2025
Aggiornato: 11:02
10 ultim'ora clock BREAKING NEWS

Северная Корея: туроператор объявил о возобновлении приема туристов для празднования дня рождения Ким Чен Ира

03 febbraio 2025 | 09.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Koryo Tours, британский туроператор со штаб-квартирой в Пекине, специализирующийся на туризме в Северную Корею, объявил об открытии бронирования на поездку в приграничный город Расон в честь дня рождения бывшего лидера Ким Чен Ира, предлагая иностранным туристам первую возможность посетить страну с 2020 года, когда Северная Корея закрыла свои границы из-за пандемии Covid-19.

Koryo Tours сообщила, что февральский тур в Расон станет «первой поездкой в Северную Корею с момента закрытия границ в январе 2020 года». Поездка включает в себя посещение особой экономической зоны Расон, а также празднование дня рождения Ким Чен Ира, которое приходится на 16 февраля, одного из самых важных праздников страны, который обычно отмечается военными парадами и другими публичными церемониями. Экскурсии также включают посещение фабрик, школ и банка, где туристы смогут открыть северокорейский банковский счет. Однако Koryo уточнила, что тур «еще не подтвержден» в ожидании новостей от китайских властей относительно открытия китайской части границы. Туры будут отправляться из Китая, участников будут сопровождать до границы с Северной Кореей.

Расон - особая экономическая зона Северной Кореи, созданная в 1991 году, известная как полигон для новых экономических политик. До пандемии туризм в Северную Корею был ограничен, страну ежегодно посещало около 5000 западных туристов. Поездки запрещены для граждан США после тюремного заключения и смерти молодого Отто Вармбира в 2017 году. Закрыв границы в 2020 году, чтобы остановить распространение Covid-19, Северная Корея вновь открыла границу только для нескольких официальных делегаций и торговых обменов, а также разрешила въезд российским туристам в 2024 году.

Китайские туристы, которые до пандемии составляли подавляющее большинство иностранных гостей, еще не вернулись. Аналитики подозревают, что это может быть связано с растущим недовольством Пекина по поводу укрепления связей между Пхеньяном и Москвой, в частности, в связи с военной поддержкой, оказываемой России в войне на Украине. Хотя Китай публично поддерживает хорошие отношения с Северной Кореей, похоже, что он оказывает тонкое давление, ограничивая туризм и применяя экономические меры, чтобы выразить свое неодобрение.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Nordcorea confini Cina tour
Vedi anche
News to go
A febbraio inflazione Eurozona cala al 2,4%
News to go
Italia-Giappone, Mattarella: "Collaborazione, amicizia e fiducia crescenti"
News to go
Rottamazione quater, 5 marzo ultimo giorno per pagare la rata
News to go
Hamas, respinta 'formulazione' Israele su estensione prima fase tregua
News to go
Donne e lavoro, ultime notizie
News to go
Olio tunisino mette in crisi il settore italiano, l'allarme Coldiretti
News to go
Italia Paese più anziano d'Europa e che invecchia più velocemente
Meloni-Starmer, incontro a Downing Street prima del vertice Ue sull'Ucraina - Video
News to go
Apple, nuove funzionalità per la sicurezza dei minori
News to go
Bitcoin sceso sotto la soglia degli 80mila dollari
News to go
Bonus bebè, a chi spetta e come richiederlo
News to go
Ucraina, Zelensky a Washington: oggi l'incontro con Trump


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza