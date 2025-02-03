Северная Корея: туроператор объявил о возобновлении приема туристов для празднования дня рождения Ким Чен Ира

Koryo Tours, британский туроператор со штаб-квартирой в Пекине, специализирующийся на туризме в Северную Корею, объявил об открытии бронирования на поездку в приграничный город Расон в честь дня рождения бывшего лидера Ким Чен Ира, предлагая иностранным туристам первую возможность посетить страну с 2020 года, когда Северная Корея закрыла свои границы из-за пандемии Covid-19.

Koryo Tours сообщила, что февральский тур в Расон станет «первой поездкой в Северную Корею с момента закрытия границ в январе 2020 года». Поездка включает в себя посещение особой экономической зоны Расон, а также празднование дня рождения Ким Чен Ира, которое приходится на 16 февраля, одного из самых важных праздников страны, который обычно отмечается военными парадами и другими публичными церемониями. Экскурсии также включают посещение фабрик, школ и банка, где туристы смогут открыть северокорейский банковский счет. Однако Koryo уточнила, что тур «еще не подтвержден» в ожидании новостей от китайских властей относительно открытия китайской части границы. Туры будут отправляться из Китая, участников будут сопровождать до границы с Северной Кореей.

Расон - особая экономическая зона Северной Кореи, созданная в 1991 году, известная как полигон для новых экономических политик. До пандемии туризм в Северную Корею был ограничен, страну ежегодно посещало около 5000 западных туристов. Поездки запрещены для граждан США после тюремного заключения и смерти молодого Отто Вармбира в 2017 году. Закрыв границы в 2020 году, чтобы остановить распространение Covid-19, Северная Корея вновь открыла границу только для нескольких официальных делегаций и торговых обменов, а также разрешила въезд российским туристам в 2024 году.

Китайские туристы, которые до пандемии составляли подавляющее большинство иностранных гостей, еще не вернулись. Аналитики подозревают, что это может быть связано с растущим недовольством Пекина по поводу укрепления связей между Пхеньяном и Москвой, в частности, в связи с военной поддержкой, оказываемой России в войне на Украине. Хотя Китай публично поддерживает хорошие отношения с Северной Кореей, похоже, что он оказывает тонкое давление, ограничивая туризм и применяя экономические меры, чтобы выразить свое неодобрение.