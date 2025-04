“Siamo un gruppo che arriva da Pioltello, in provincia di Milano, e abbiamo accompagnato i ragazzi che sono degli adolescenti, dalla terza media alla terza superiore per vivere il Giubileo degli Adolescenti. Siamo qui anche per i funerali del Papa, e abbiamo voluto fargli vivere anche questa esperienza. In totale siamo una settantina”. Così all’Adnkronos Letizia Colombo di Pioltello, in provincia di Milano, in pellegrinaggio insieme ai suoi ragazzi in occasione del Giubileo degli Adolescenti e ora in piazza di Santa Maria Maggiore ad aspettare l’arrivo del corteo funebre di Papa Francesco per un ultimo saluto.

“Queste esperienze fanno gruppo e rimangono nei ricordi delle persone che le hanno vissute”. Ha aggiunto Marco Gui, uno dei capogruppo di Pioltello. Il ricordo più bello del Papa, ha raccontato Letizia, è sicuramente quello del “Gmg a Lisbona. Ci ha lasciato un grande segno, sia la Via Crucis che la serata finale”.