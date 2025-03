Il 2025 segna un traguardo storico per Honda, che celebra con orgoglio i 50 anni della leggendaria Gold Wing. Fin dal suo debutto nel 1975 con la prima versione roadster da 1000 cc, questa moto ha ridefinito il concetto di turismo su due ruote, rappresentando l’eccellenza in termini di comfort, tecnologia e prestazioni.

Nel corso di cinque decenni, l’ammiraglia di casa Honda è cresciuta sia in dimensioni che in cilindrata, diventando il punto di riferimento assoluto per chi cerca il massimo del lusso su due ruote. Nel 2025, in occasione di questo importante anniversario, le GL1800 Gold Wing e Gold Wing Tour ricevono ulteriori aggiornamenti per consolidare il loro primato tra le moto Gran Turismo, mantenendo esclusivamente il cambio DCT per entrambe le versioni.

Per omaggiare la storia di questo iconico modello, Honda introduce le edizioni speciali “50° Anniversario”, impreziosite da dettagli esclusivi e tre livree evocative:

• Eternal Gold

• Bordeaux Red Metallic

• Mat Ballistic Black

Honda Gold Wing 50° Anniversario, dettagli esclusivi

L’attenzione ai particolari è evidente in ogni elemento dell’edizione speciale. La console centrale e la Smart Key sono arricchite dall’emblema commemorativo “since 1975”, mentre il logo tridimensionale cromato richiama la maestosità di un’aquila e la potenza di un leone. Inoltre, per esaltare l’unicità di questa serie, le edizioni speciali della GL1800 includono una grafica animata dedicata all’accensione del quadro strumenti.

Miglioramenti tecnici per il 2025

Oltre alle novità estetiche, la GL1800 2025 introduce aggiornamenti tecnici e tecnologici per offrire un’esperienza ancora più raffinata:

• migliorata la qualità acustica dell’impianto audio e della funzione interfono pilota/passeggero.

• connettività avanzata: supporto Wi-Fi per Apple CarPlay e Android Auto, mantenendo comunque la possibilità di connessione via cavo.

• aggiornamenti per l’omologazione Euro5+: implementazione di un nuovo sensore O2 a valle del catalizzatore, diagnostica OBD2-2 e ricalibrazione della ECU.