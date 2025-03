Botti (Gaslini):  "Ripensarsi dopo 90 anni di storia è un’occasione per migliorare"

“Vorremmo essere sempre più capaci ed efficaci nell’accoglienza e nella presa in carico dei bambini. Ripensarsi dopo 90 anni di storia è un’occasione per migliorare”. Lo ha detto il direttore generale Irccs pediatrico Giannina Gaslini di Genova, Renato Botti, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dei lavori, con la simbolica ‘posa della prima pietra’, primo passo nella ristrutturazione dell'ente ospedaliero pediatrico, eccellenza italiana. Si tratta del 'Padiglione zero", che insieme agli attuali padiglioni centrali concentrerà tutte le funzioni acute, liberando gli edifici sul fronte mare che verranno destinati a una serie di funzioni non ospedaliere.