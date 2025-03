La famiglia di Peppa Pig si allarga. La mamma di Peppa sta per avere un figlio e la celebre serie animata cambierà per sempre. Presto i 'coniugi' Pig daranno la notizia ai loro figli, Peppa e George, che sta per nascere un fratellino o una sorellina, e la prossima stagione, l'undicesima, racconterà nel tempo, la gravidanza e il parto.

"Una nuova era per Peppa Pig sta per cominciare. L’arrivo di un bebè porta sempre grandi emozioni e cambiamenti, e i fan di Peppa avranno l’opportunità di vivere questo magico momento insieme a lei e alla sua famiglia", ha dichiarato Esra Cafer, Hasbro SVP of Franchise Strategy and Management, Preschool & Fashion. "I bambini in età prescolare che accolgono un nuovo fratellino si identificheranno fortemente con queste nuove storie" che permetteranno anche ai genitori "di imparare insieme a Peppa mentre esplora questo nuovo territorio", ha dichiarato a 'The Independent'.

Il successo della serie

'Peppa Pig' è nata nel 2004 ed è approdata in Italia nel 2008, diventando la serie più amata dai bambini dai 3 ai 5 anni. Dal suo debutto Peppa ha raggiunto ogni angolo del pianeta, tanto che oggi le sue avventure vengono tradotte in più di 40 lingue e sono trasmesse in 180 Paesi.

Le sue avventure hanno catturato l’immaginazione e i cuori di milioni di piccoli fan, veicolando con entusiasmo messaggi molto importanti e significativi sull’amicizia, la famiglia, il rispetto per l’ambiente e la passione per la lettura.

Nel tempo, la serie è stata accusata di stereotipi di genere e sessismo, e una volta anche di fat-shaming. Nel 2022 ha introdotto la prima coppia omosessuale nel 2022; la migliore amica di Peppa, Suzy Sheep, è l'unico personaggio senza padre e con una mamma come unico genitore.

L'episodio speciale dell'annuncio della gravidanza

L'episodio speciale in cui mamma Pig annuncerà la nuova gravidanza verrà trasmesso in Gran Bretagna il 30 marzo, nel giorno in cui si festeggia la Festa della mamma, ma in Italia arriverà già il 6 marzo, in onda su Rai Yoyo.

A seguire, negli episodi della nuova serie, verranno svelati dettagli esclusivi sul bebè: il nome, il genere e, naturalmente il giorno in cui nascerà. Un anno ricco di novità, con eventi speciali e prodotti inediti pensati per celebrare al meglio questo nuovo arrivo nella famiglia Pig. Con l’arrivo del nuovo bebè, Peppa e George impareranno a collaborare e a condividere nuove esperienze, accompagnando i giovani spettatori in un viaggio alla scoperta di cosa significa crescere insieme.