Joao Fonseca 'meglio' di Jannik Sinner. Il tennista brasiliano ha trionfato nell'Atp 250 di Buenos Aires, battendo in finale il padrone di casa Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 6-4, 7-6. Fonseca, che aveva impressionato vincendo le Next Gen 2024 ed eliminando Rublev negli ultimi Australian Open, conquista così il suo primo titolo Atp ad appena 18 anni, 5 mesi e 26 giorni.

Nemmeno Jannik Sinner, numero uno al mondo che sarà costretto a rimanere lontano dai campi per tre mesi dopo la squalifica per il caso Clostebol, era riuscito a vincere così presto. L'azzurro infatti aveva conquistato il suo primo torneo del circuito nel 2020 a Sofia, quando aveva poco più di 19 anni, proprio come Novak Djokovic. Meglio di Fonseca ha fatto invece Carlos Alcaraz, vincente a Murcia all'età di 18 anni, 2 mesi e 20 giorni.