Approvato definitivamente il Decreto Acconti Irpef

L’Aula della Camera con 153 voti favorevoli, nessuno contrario e 101 astenuti, ha approvato di via definitiva il Decreto Acconti Irpef (Dl 55/2025), precedentemente approvato dal Senato. Con le nuove disposizioni gli acconti Irpef dovranno essere calcolati con le nuove aliquote e detrazioni in vigore, con importanti novità per circa 2,2 milioni di contribuenti. Per la maggior parte dei lavoratori dipendenti e pensionati non vi sono particolari cambiamenti, che invece riguardano autonomi e soggetti con redditi non da lavoro dipendente né da pensione. In sintesi, la novità riguarda una riduzione degli acconti Irpef dovuti nel 2025 con un recupero previsto nel saldo del 2026. Le precedenti quattro aliquote stabilite nel 2023 (23%, 25%, 35%, 43%) vengono sostituite da tre nuove aliquote strutturali valide dal 1° gennaio 2025: 23% fino a 28 mila euro di reddito; 35% tra 28 mila e 50 mila euro; 43% oltre i 50 mila. Inoltre, per i redditi da lavoro dipendente fino a 15 mila euro, la detrazione sale da 1.880 a 1.955 euro, mentre la no tax area per i dipendenti viene innalzata a 8.500 euro.

