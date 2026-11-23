Il rafforzamento del ruolo europeo nei negoziati internazionali e la definizione di una posizione condivisa con gli Stati Uniti sul futuro della sicurezza continentale sono stati al centro della nuova riunione della Coalizione dei volenterosi, svoltasi a Berlino. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito ai partner europei, al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e agli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner la necessità di assicurare un pieno coinvolgimento dell’Europa in qualsiasi accordo di pace tra Russia e Ucraina. Meloni ha inoltre auspicato un ruolo più incisivo della Cina nel favorire una soluzione del conflitto, facendo leva sulla propria influenza nei confronti di Mosca. Sul versante europeo, la Presidente del Consiglio ha sottolineato l’esigenza di consolidare il mandato negoziale del formato E5, composto da Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, rilanciando al contempo la proposta italiana di garanzie di sicurezza ispirate all’articolo 5 della NATO ed escludendo l’impiego di militari italiani nell’ambito di un’eventuale forza multinazionale in Ucraina.

Il comunicato del Governo