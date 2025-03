25 aprile, ecco il logo di Liberazione80: "Sarà grande festa popolare"

“Con grande emozione presentiamo il logo ufficiale dell’80° della Liberazione del Forum delle Associazioni antifasciste e della Resistenza. Il Forum opererà affinché in tutto il Paese l’80° della Liberazione risuoni come una grande festa popolare e nazionale in ricordo di tutte e tutti coloro che in tanti casi hanno sacrificato la propria vita, la propria giovinezza per un Paese finalmente libero e liberato”. Lo comunica in una nota il Forum delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza, presentando il logo “Liberazione80”.

“Partigiane, partigiani, staffette, donne, lavoratori, deportati, internati, militari, forze dell’ordine, sacerdoti, antifasciste, antifascisti, intere famiglie. La Costituzione del 1948 - prosegue- è stato il frutto di questa lotta, un dettato civile che riguardava e riguarda tutti: libertà, eguaglianza, solidarietà, lavoro, pace, dignità della persona, in una piena democrazia fondata sul pluralismo”.

Il Forum delle Associazioni antifasciste e della Resistenza è composto da Anpi, Aicvas, Aned, Anei, Anfim, Anpc, Anppia, Anto, Fiap e Fivl.