A Fiumicino taglio del nastro per 'La via del gusto'

Taglio del nastro di rito alla presenza delle istituzioni locali, per aprire la manifestazione 'La via del gusto', che animerà fino a domani sera via della Torre Clementina a Fiumicino a suon di eccellenze enogastronomiche del Lazio, buona musica e arte. Una kermesse organizzata da RistorAgency, all’ombra dei pescherecci sul canale del Tevere, con un lungo corso di prelibatezze pronte a conquistare pantagruelici appetiti. A scendere in campo per l’occasione sono ben 27 ristoranti, abbinati ad altrettante aziende vitivinicole regionali, oltre a valenti artisti in gara in un contest che vedrà premiare la migliore tra le opere esposte.

Un evento promosso dall’associazione dei commercianti della Via e del Centro Storico, con il patrocinio di Regione Lazio e del Comune di Fiumicino, salutato con favore dal sindaco di Fiumicino Mario Baccini: "Insieme agli assessori Biselli e Poggio abbiamo voluto rimettere al centro il valore di una città che non si rassegna a essere solo quella dell’aeroporto. Con i Porti Traiano e Claudio, le bellezze naturali come i siti agricoli e la vocazione della pesca, lavoriamo per rimettere al centro uno dei pilastri del territorio: l’enogastronomia, anche grazie a eventi come questi. Abbiamo realtà eccellenti e quello di oggi è un piccolo segnale in questa direzione. A breve emaneremo il programma culturale estivo, metteremo in campo azioni per aumentare il Pil culturale, non solo economico", ha concluso il primo cittadino.

"Abbiamo voluto dare il nostro contributo per valorizzare un territorio come il Lazio che merita, per le sue eccellenze, di essere supportato e promosso, coinvolgendo le tante e variegate realtà locali di Fiumicino. La Via del Gusto è il risultato del grande lavoro nella ristorazione e nel mondo vitivinicolo della nostra regione, senza dimenticare l’arte perché è importante respirare bellezza", hanno spiegato Fabio Carnevali e Stefano Albano di RistorAgency, organizzatori dell’evento che dà il via alla stagione estiva nella storica cittadina del litorale romano.