Un Papa che ha segnato i giovani, così viene ricordato Papa Francesco da uno dei tanti ragazzi presenti in Piazza San Pietro per dare l’ultimo saluto al pontefice, alcuni dei quali parteciperanno anche al Giubileo degli adolescenti, che si svolgerà dal 25 al 27 aprile a Roma. "Mi sono affezionata a questo Papa, ho deciso di venire qua dalla Sicilia per fare l’ultimo saluto", racconta Zoe all’Adnkronos e aggiunge "faremo la coda qui domani alle 7". Dalla Sicilia anche un gruppo di scout, che venuto per il Giubileo, ora si ritrova a cambiare i piani per la morte di Francesco: "Abbiamo pensato di dargli un ultimo saluto anche qui e di vivere questi giorni in modo diverso". Accanto a chi si prepara a passare ore in fila anche chi rinuncia "ci vogliono almeno quattro ore di coda e abbiamo abbandonato", dice Elisabetta all’AdnKronos. Alcuni rimarranno anche per i funerali, programmati per sabato 26 aprile, “parteciperò sicuramente”, commenta Francesco mentre Stefano dichiara “spero di esserci anche se l’affluenza sarà tanta”.

Durante il suo pontificato Francesco è stato sempre vicino ai giovani. “Un sogno che porto dentro - ha dichiarato durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona nel 2023 - è quello di giovani che pregano per la pace, vivono in pace e costruiscono un avvenire di pace”.

"Mi ha accompagnato da quando ho 8 anni - ricorda Stefano - quando è uscito dal balcone con il suo ‘buonasera’ pieno di umanità e umiltà fino alla Gmg del 2023”. “Ricordo la prima volta che sono venuto qui a sentire il suo Angelus, era stato nominato dal circa 2 mesi, ed è stato indimenticabile”, racconta Francesco. Tanti ancora i giovani attesi nella giornata di domani per dare un ultimo saluto al “Papa degli Ultimi”.