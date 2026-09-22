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A Luisa Bellussi medaglia d’oro dell'International Federation of Otorhinolaryngological Societies, è la prima donna a riceverla

La premiazione è avvenuta nei giorni scorsi a Istanbul durante il Congresso mondiale Ifos 2026, alla presenza di 10mila specialisti e rappresentanti di 120 società scientifiche provenienti da tutto il mondo

Prof.ssa Luisa Bellusi
Prof.ssa Luisa Bellusi
22 settembre 2026 | 16.48
Redazione Adnkronos
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Importante riconoscimento internazionale per l’otorinolaringoiatria italiana. La professoressa Luisa Maria Bellussi è stata insignita della Medaglia d’Oro dell’Ifos – International Federation of Otorhinolaryngological Societies, la Federazione mondiale delle Società di Otorinolaringoiatria. La premiazione è avvenuta nei giorni scorsi a Istanbul, durante il Congresso mondiale Ifos 2026, alla presenza di 10mila specialisti e rappresentanti di 120 società scientifiche provenienti da tutto il mondo. "Si tratta di un riconoscimento di particolare valore anche sotto il profilo storico: Bellussi è infatti la prima donna a ricevere la Medaglia d’Oro nella storia dell’Ifos. L’onorificenza - si legge in una nota - è stata conferita all professoressa per la sua pluriennale attività all’interno della Federazione internazionale e per gli importanti risultati conseguiti nel corso della carriera sul piano scientifico, didattico e assistenziale".

Professoressa universitaria e specialista di Otorinolaringoiatria, Bellussi "ha dedicato una parte significativa della propria attività alla Rinologia e all’Otorinolaringoiatria pediatrica, affiancando all’attività clinica un costante impegno nella ricerca, nella formazione dei giovani medici e nella cooperazione scientifica internazionale. Per molti anni ha inoltre ricoperto incarichi negli organismi dell’Ifos, contribuendo alle attività scientifiche e formative della Federazione e alla diffusione internazionale della cultura otorinolaringoiatrica".

La Medaglia d’Oro Ifos "premia così una carriera sviluppata tra assistenza, università, ricerca e attività scientifica internazionale e rappresenta, al tempo stesso, un prestigioso riconoscimento per la scuola otorinolaringoiatrica italiana e un risultato storico per la presenza femminile ai più alti livelli della medicina e delle organizzazioni scientifiche internazionali", conclude la nota.

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International Federation of Otorhinolaryngological Societies Federazione mondiale delle Società di Otorinolaringoiatria.
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