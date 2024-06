Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Cagliari per l'omicidio di un ex carabiniere di 37 anni. Secondo la Questura sarebbe stato il 19enne Yari F. a colpire a morte Fabio Piga, 37enne ex carabiniere. L'omicidio è avvenuto stanotte all’interno del pub Donegal in via Caprera, dove Piga a volte si occupava della sicurezza. La discussione sarebbe scoppiata in bagno e lì il 37enne è stato accoltellato al petto. Inutile ogni tentativo di salvarlo. Il 19enne è stato fermato dal personale del locale e trattenuto fino all’arrivo della polizia. Da ore il giovane cagliaritano era sotto interrogatorio in Questura e il suo arresto per omicidio volontario ora è stato formalizzato.