Stop ai voli in partenza e in arrivo all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele. Lo riferisce il sito di notizie israeliano Ynet dopo le notizie secondo cui un missile sarebbe stato lanciato dallo Yemen e quelle di un possibile impatto nei pressi dello scalo. Nella città e nel centro del Paese sono tornate a suonare le sirene dell'allarme antiaereo.

Le forze israeliane (Idf) confermano che sono falliti diversi tentativi di intercettare un missile balistico lanciato dallo Yemen. I militari confermano anche che "un impatto è stato accertato nella zona dell'aeroporto di Ben Gurion".

I soccorritori hanno ricevuto segnalazioni di almeno una persona rimasta lievemente ferita a causa dell'attacco missilistico degli Houthi dello Yemen, scrive il Times of Israel aggiungendo che le forze israeliane (Idf) hanno confermato di aver tentato di intercettare il missile e precisando che è stato registrato un impatto in un'area all'interno del perimetro dello scalo. In precedenza il sito di notizie Ynet riferiva di diverse persone rimaste lievemente ferite per l'impatto segnalato nei pressi del Terminal 3, citando il direttore generale dei servizi di soccorso Mda, Eli Bin.

"Non è lo Yemen, è l'Iran. E' l'Iran che lancia missili balistici contro lo Stato di Israele e deve risponderne". Così in un post su X il leader del Partito di Unità nazionale ed ex ministro israeliano della Difesa, Benny Gantz, secondo il quale "il governo israeliano deve svegliarsi" e serve "una risposta dura a Teheran".