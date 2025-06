Asparagi amici della salute e alleati nella prova costume, l'immunologo spiega perché

Conosciuti già dagli antichi egizi questi ortaggi rappresentano buona fonte di acido folico, vitamina C, vitamina K e di antiossidanti. Hanno anche un effetto diuretico utile per chi vuole depurarsi in modo naturale

Gustoso, piatto perfetto sia sulle tavole eleganti e raffinate sia per i pasti casalinghi. Amico del cuore e della pelle ma anche alleato della prova costume. Sono tante le buone qualità dell’asparago, ortaggio tipicamente primaverile appartenente alla famiglia delle liliacee, a cui è dedicata una puntata del 'Il Gusto della Salute', videorubrica curata dall’immunologo Mauro Minelli che approfondisce le caratteristiche dei cibi che compongono la nostra alimentazione quotidiana.

"I primi a portarlo sulle tavole - esordisce Minelli - furono gli egizi e i romani, che apprezzavano l’asparago non solo per il gusto ma anche per le sue virtù 'medicinali'. Già Catone e Plinio ne parlavano nei loro scritti. Poi, nel Rinascimento, divenne protagonista dei banchetti aristocratici. Oggi, è un testimone della primavera, celebrato da Nord a Sud con sagre e piatti tradizionali. Si caratterizza, infatti, per la sua versatilità in cucina: ottimo in frittata o con le uova al tegamino, perfetto per un risotto cremoso, delizioso crudo in insalata, gustoso grigliato o al vapore, condito con olio e limone e anche in torte salate, vellutate o primi piatti gourmet. L’asparago è leggero, ricco di fibre, di acqua e ha pochissime calorie, perfetto per chi cerca leggerezza".

L'asparago, continua Minelli, è "una buona fonte di acido folico, vitamina C, vitamina K e antiossidanti naturali, preziosi per il nostro benessere generale. Ha anche un effetto diuretico, che lo rende un alleato per chi vuole depurarsi in modo naturale. Chi soffre di gotta, tuttavia, farà bene a consumarlo con parsimonia in ragione del suo elevato contenuto di purine che potranno determinare un aumento di acido urico nel sangue. Tra l’altro, l’asparago ha lo svantaggio di conferire all’urina un odore pungente a causa dell’acido aspartico e dei gruppi sulfurei in esso contenuti ma che non portano ad alcuna specifica controindicazione che non sia di tipo olfattivo".

Grazie al contenuto di fibre solubili e insolubili, l’asparago concorre, inoltre, al mantenimento della funzionalità intestinale, alla proliferazione intestinale di bifdobatteri e lattobacilli, ma anche alla prevenzione del diabete di tipo 2 regolando i livelli ematici del glucosio. Infine, per la presenza di rutina e di carotenoidi, quest’ortaggio è in grado di svolgere un’azione protettiva sui vasi sanguigni ma anche sulla pelle rispetto ai danni potenziali dei raggi Uv, dell’invecchiamento o dell’inquinamento.

Per contro va ricordato il contenuto di fruttani, carboidrati fermentabili appartenenti alla grande famiglia dei fodmap, che possono causare gonfiore, crampi, meteorismo e alterazioni dell’alvo nei soggetti con disbiosi fermentativa. Così come va detto che il consumo di asparagi potrebbe interferire con l'azione dei diuretici e anticoagulanti orali. Infine, sul piano allergologico, non senza aver prima precisato che gli asparagi sono considerati un alimento a moderato-alto contenuto di nichel, va ben evidenziato la stretta parentela biologica degli asparagi con altri componenti della famiglia botanica delle liliaceae, come aglio, cipolla, porro, scalogno.