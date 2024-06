Avrei questa idea Podcast S1 - Episodio 5: Una Bella Muccinata

Un workshop per giovani Incel, la notte di capodanno più calda mai registrata si macchia di rosso sangue, un Ferragosto insolito con il Drag Show a Roccalanzona e... il ritorno del nostro peggior incubo: la quarantena. Quattro giovani talent pitchano le loro idee cinematografiche e seriali con rispetto e riverenza a Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario. Il prodotto è composto per il 99,9% da cinema e per lo 0,1% da sobrietà. Valutare attentamente se guardarlo prima dell’uso.

Avrei questa idea è un format di Giffoni Innovation Hub e Tamago Factory.

La cura editoriale è di Luigi Sales, Liù Cappella e Cecilia Attanasio.

La regia è di Tahir Hussain.

Secondo operatore Luigi Cerbone.

Il sound design è di Luca Leoni.

La supervisione del suono è di Luca Leoni e Tahir Hussain.

La post produzione e il montaggio sono di Tahir Hussain.