Basket, Aurigemma: ''Orgogliosi di premiare Virtus Roma 1960''

Alla Pisana la cerimonia per la squadra che ha conquistato la promozione in serie B nazionale

“E’ importante valorizzare e rafforzare il legame tra lo sport e il nostro territorio: la Virtus Roma 1960 di basket rappresenta proprio quella cerniera di collegamento. Senza dimenticare che lo sport insegna valori fondamentali anche nella vita quotidiana: lealtà, sacrificio, impegno, passione e rispetto ( delle regole e degli altri). Proprio in tal senso, siamo fieri di ospitare oggi alla Pisana la società, l’allenatore e i giocatori, ai quali consegniamo un riconoscimento, perché hanno saputo rappresentare questi valori nel corso del campionato, conquistando la promozione in serie B nazionale''. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che oggi ha ricevuto presso la sala Mechelli della Pisana, insieme al Presidente della Commissione Cultura e Sport, Luciano Crea e a numerosi consiglieri regionali, la Virtus Roma 1960 di basket, che ha conquistato la promozione in serie B nazionale: presenti, tra gli altri, il patron Maurizio Zoffoli, il presidente Saverio Zoffoli, il coach Alessandro Tonolli e la squadra, guidata dal capitano Giulio Casale.

''Tutto questo - continua Aurigemma - ha generato grande entusiasmo, con tanti appassionati, molti i giovani, che hanno seguito le partite della squadra. Siamo felici che questa iniziativa si svolga in consiglio regionale, che rappresenta tutti i cittadini del territorio della nostra regione. Questa è anche l’occasione per ringraziare la proprietà, i giocatori e tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario risultato”.