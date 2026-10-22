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BeOne Medicines Italia al fianco di Dynamo Camp, realizzati 1.400 'braccialetti del coraggio'

Oltre 130 dipendenti coinvolti a Milano in un'iniziativa di volontariato d'impresa per sostenere i bambini e gli adolescenti attraverso la terapia ricreativa Dynamo

Braccialetti del coraggio - Sito Dynamo Camp
Braccialetti del coraggio - Sito Dynamo Camp
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22 ottobre 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oltre 130 i dipendenti di BeOne Medicines Italia che hanno partecipato anche quest'anno a un'attività di volontariato d'impresa insieme a Dynamo Academy, dedicando il proprio tempo alla realizzazione di circa 1.400 'braccialetti del coraggio' che saranno successivamente utilizzati da Dynamo Camp nell'ambito dei suoi programmi di Terapia ricreativa Dynamo®. I braccialetti del coraggio - informa una nota - sono un piccolo, ma significativo riconoscimento che viene consegnato ai bambini e agli adolescenti al termine delle attività di terapia ricreativa, a testimonianza del coraggio dimostrato nell'affrontare una nuova esperienza, mettersi alla prova e accettare la sfida di fare qualcosa di nuovo. Attraverso l'attività realizzata insieme a Dynamo Academy, le persone di BeOne contribuiranno quindi concretamente a creare quei simboli che accompagneranno i giovani partecipanti durante la loro esperienza a Dynamo Camp.

Dal 2007, Dynamo Camp offre gratuitamente programmi di Terapia ricreativa Dynamo® a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. I programmi sono rivolti anche ai genitori, alle famiglie e ai fratelli, con l'obiettivo di contribuire al diritto alla felicità dei bambini con gravi patologie e delle loro famiglie. "Il volontariato fa parte del Dna di BeOne Medicines e rappresenta ogni anno un momento importante di impegno e restituzione per tutta la nostra azienda - commenta Marco Sartori, General Manager di BeOne Medicines Italia - Quest'anno abbiamo scelto di sostenere Dynamo, una realtà straordinaria che ogni giorno offre supporto a bambini e adolescenti con patologie gravi o croniche, insieme alle loro famiglie e ai caregiver. È un'occasione concreta per essere al loro fianco e testimoniare, attraverso un gesto semplice ma significativo, il valore della vicinanza e della condivisione. Crediamo che prendersi cura significhi non solo sviluppare innovazione per i pazienti, ma anche dedicare tempo, energie e attenzione alle comunità che li accompagnano nel loro percorso".

"Grazie a BeOne Med per aver scelto Dynamo per la propria iniziativa di volontariato d'impresa" è il ringraziamento di Sandra Nannini, direttore Sviluppo di Dynamo Academy, impresa sociale advisor delle aziende in progetti di creazione di impatto nelle comunità. "Accogliere i dipendenti BeOne nella nostra sede di Milano è particolarmente significativo: i nostri spazi sono situati nel contesto del Dynamo City Camp, in cui la fondazione ospita gratuitamente bambini e ragazzi per programmi di terapia ricreativa, e i lori genitori e caregiver in spazi di smart working e socializzazione".

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