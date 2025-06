Il veliero da 127 metri è al largo della Croazia: salta l'ingresso trionfale in laguna per il matrimonio con Lauren Sanchez

Niente immagini da cartolina del maestoso 'Koru' ormeggiato a Venezia. Il superyacht di Jeff Bezos, lungo 127 metri e considerato la più grande barca a vela privata al mondo, non farà rotta verso la laguna in occasione delle nozze del fondatore di Amazon con la giornalista Lauren Sanchez. L'imbarcazione, un capolavoro di ingegneria navale dallo scafo elegante e dalle linee retrò ispirate ai grandi velieri del passato, hanno riferito fonti qualificate all'Adnkronos, resterà, invece, al largo delle coste croate nel mar Adriatico, dove si trova già da diversi giorni.

Con 'Koru' non arriverà nemmeno la sua 'nave ombra', 'Abeona', un'imbarcazione di supporto lunga circa 75 metri che funge da piattaforma logistica per il superyacht. A bordo di 'Abeona' trovano posto le auto preferite di Bezos, una serie di moto d'acqua di ultima generazione e persino l'elicottero personale di Lauren Sanchez, che spesso utilizza per spostamenti rapidi e spettacolari atterraggi sulle isole del Mediterraneo. 'Koru, con tre alberi, costruito dal cantiere Oceanco, è stato completato nel 2023 e si stima che il suo costo di costruzione sia stato di circa 250 milioni di dollari, secondo "Esquire". Può ospitare 18 persone e 36 membri dell'equipaggio.

Questa scelta rappresenta un cambio di programma significativo rispetto alle previsioni iniziali, che volevano il magnate statunitense attraccare in laguna in grande stile con tutta la sua flotta. Secondo le indiscrezioni raccolte dall'Adnkronos, la decisione sarebbe legata a questioni di sicurezza, complice anche la situazione di conflitti in Medio Oriente, che avrebbero indotto gli organizzatori ad adottare un profilo più discreto, meno impattante, per le celebrazioni nuziali.

Anche la location del ricevimento finale, previsto per sabato 28 giugno, con un concerto di Lady Gaga, avrebbe subito un cambio dell'ultima ora: non si terrà più nella suggestiva Scuola Grande della Misericordia, nel cuore del sestiere di Cannaregio, ma all'Arsenale, nelle tese dove si svolge anche la fiera nautica.

L'antico complesso navale della Serenissima, un tempo cuore pulsante della potenza marittima veneziana, è oggi una delle strutture più sicure e facilmente controllabili della città, non raggiungibile da terra, peraltro confinante con il demanio militare. Ciò renderebbe di fatto impossibile realizzare le scene di protesta simbolica annunciate da un comitato "No Bezos". Vista la presenza di numerose celebrità hollywoodiane e figure di spicco del jet-set internazionale le misure di sicurezza sono state rafforzate dalla stessa organizzazione che cura il matrimonio dell'anno.