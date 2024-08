Una bambina tedesca di otto anni, in vacanza coi genitori, è morta nel tardo pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Bibione nel veneziano. La bimba era entrata in acqua, ma dopo poco avrebbe accusato un malore fatale che l'avrebbe poi fatta morire per annegamento seppure l'acqua in quel punto fosse bassa.

Ad accorgersi del corpo della bimba sul bagnasciuga altri bagnanti e i bagnini in servizio su quel tratto di spiaggia che hanno praticato le prime manovre di soccorso, dato che la piccola era già in arresto cardiaco. Giunto il 118 i sanitari per circa un'ora hanno provato a rianimarla, mentre sul posto giungeva anche un elicottero da Padova, ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici. I genitori, sotto choc, sono assistiti dagli psicologi dell'azienda sanitaria.