Rallentamenti sulla linea ferroviaria oggi venerdì 14 febbraio con possibili ritardi dei treni fino a 60 minuti e cancellazioni. La linea Pescara-Bari e quella di alta velocità Bologna-Firenze sono rallentate a causa di inconvenienti tecnici, riferisce Trenitalia in una nota, spiegando che per la tratta Pescara-Bari si è riscontrato un inconveniente tecnico ad un passaggio a livello all’altezza di Bari Parco Nord e uno sulla linea a Bari Torre Mare. L’alta velocità e gli intercity possono quindi registrare ritardi fino 40 minuti mentre i regionali potrebbero subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Sulla Bologna-Firenze invece – tratta di alta velocità – il problema riguarda un treno nei pressi di Bologna e Trenitalia stima possibili ritardi fino a 60 minuti per l’Av e tempi di percorrenza anche più lunghi per i treni Av direttamente coinvolti.

Mattinata di disagi oggi anche per i viaggiatori della linea ferroviaria ligure. A causa di un guasto alla parte elettrica dell'infrastruttura della stazione di Ventimiglia, il treno Intercity 653 non è partito. I passeggeri sono stati dirottati sul treno 3019.

Ulteriori problemi hanno interessato la tratta tra Loano e Pietra Ligure, dove il prolungarsi di alcuni lavori notturni ha avuto ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Il treno regionale 3357, inizialmente previsto in partenza da Ventimiglia, ha avuto origine da Albenga. I viaggiatori della tratta soppressa Ventimiglia-Albenga sono stati indirizzati sul treno 32087, che ha effettuato fermate aggiuntive a Laigueglia, Ceriale, Borghetto, Pietra Ligure, Spotorno, Cogoleto e Pegli. Il problema che ha interessato Pietra Ligure è stato risolto intorno alle 6 del mattino, ma i disagi hanno comunque avuto un impatto sulla mobilità dei pendolari.