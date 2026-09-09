Come si cucina la bistecca perfetta? Uno dei piatti più amati e diffusi in cucina è anche quello che nasconde più insidie ai fornelli. Ognuno ha la propria ricetta e ogni cuoco prova ad aggiungere un tocco personale per migliorarne il sapore. Dani Garcia, chef pluristellato con oltre venti ristoranti da Madrid a New York e Dubai, ha condiviso la sua personale ricetta sui propri profili social.

Garcia ama cuocere la carne con il metodo del 'risolado', un termine di origine francese che descrive una rosolatura intensa nel burro ad alta temperatura, in cui il cibo viene immerso durante la cottura. L'importante, prima di iniziare, è scaldare la padella a secco, e adagiarci poi la bistecca prima di aggiungere il burro, che altrimenti si brucerà.

Bisogna quindi mescolare olio e burro, così che lo stesso possa affumicarsi ma senza bruciarsi. Il burro conferisce un sapore tostato che non si potrebbe ottenere soltanto con l'olio. Lo chef ha fatto notare poi come la stessa ricetta può essere utilizzata per cuocere una costata, una bistecca di controfiletto o un pezzo di spalla di manzo.