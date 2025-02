Il sottosegretario imputato per rivelazione di segreto d’ufficio

La procura di Roma ha chiesto l’assoluzione del sottosegretario Andrea Delmastro, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. A formulare la richiesta in aula, davanti ai giudici dell’ottava sezione penale, il pm Paolo Ielo, procuratore aggiunto all’epoca dell’inchiesta, e la pm Rosalia Affinito, secondo i quali manca l’elemento soggettivo del reato.