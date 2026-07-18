"Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidare" Mario Roggero "come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo aver fatto visita nel carcere milanese di Bollate al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. "Stiamo approfondendo tutti i profili giuridici del caso", ha aggiunto Salvini.