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Imola, uomo trovato morto in casa ricoperto di sangue: arrestata la moglie

La donna, 78 anni, è stata accusata di omicidio aggravato. A scoprire il corpo dell'anziano la badante della coppia

Imola, uomo trovato morto in casa ricoperto di sangue: arrestata la moglie
02 settembre 2026 | 16.50
Giorgia Sodaro
LETTURA: 1 minuti

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Imola hanno arrestato una 78enne imolese per omicidio aggravato. L’arresto è stato eseguito ieri sera, con l’intervento dei militari in un’abitazione di via Vincenzo Bellini, da cui era partita una richiesta di soccorso. In particolare, poco dopo le ore 14, la badante della coppia, 56enne italiana, aveva chiesto aiuto al 112, dicendo di aver trovato Francesco Mongardi, steso sul letto ortopedico, privo di conoscenza e ricoperto di sangue, a seguito di numerose ferite che aveva sul corpo: volto, collo e torace.

Nonostante il tentativo disperato della badante di rianimare l’uomo, all’arrivo dei sanitari ne veniva constatato il decesso. I Carabinieri, coordinati dal pubblico ministero di turno, della procura di Bologna, hanno avviato le indagini, mettendo in sicurezza la scena del crimine, in attesa dei rilievi tecnico-scientifici (dattiloscopici e biologici), condotti dai Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bologna.

A seguito degli sviluppi investigativi emersi nel corso delle indagini, la presunta responsabile è stata dichiarata in arresto e portato nella Casa circondariale–Rocco D’Amato di Bologna, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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omicidio arresto carabinieri procura di Bologna
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