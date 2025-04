Cittadinanza onoraria di Giuliana (Palermo) a Claudio Cerasa

La cerimonia il 19 aprile nel piccolo borgo medievale. Il sindaco: "Per noi motivo di orgoglio". In programma anche la presentazione del libro 'Sipario Siciliano'

Il borgo medievale di Giuliana (Palermo) celebra uno dei suoi figli più illustri. Sabato 19 aprile, nel Castello di Federico II, sarà conferita la cittadinanza onoraria a Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio. Nato a Palermo nel 1982, Cerasa ha legami profondi con Giuliana grazie alla madre, Anna Maria Rizzuto, maestra amatissima del paese, ricordata per la capacità di valorizzare i talenti dei suoi alunni. Un rapporto, quello con Giuliana, che il piccolo Claudio ha mantenuto, trascorrendo nel piccolo borgo le estati e le festività natalizie con nonna Vittoria. Dopo il trasferimento a Roma e una laurea in Scienze della Comunicazione, Cerasa inizia la carriera collaborando con La Gazzetta dello Sport e Capital. Nel 2005 approda a Il Foglio, fondato da Giuliano Ferrara, dove scala i vertici della redazione fino a diventarne direttore nel 2015. Ha al suo attivo anche collaborazioni con il mensile de Il Sole 24 Ore, Rivista Studio, GQ e Wired e con programmi televisivi e radiofonici come Porta a Porta, Le Invasioni Barbariche, Virus e Decanter. È docente di un master in Giornalismo e Giornalismo radiotelevisivo di Eidos Communication, agenzia di comunicazione e consulenza con sede a Roma

"Siamo molto onorati di conferire la cittadinanza onoraria a Claudio Cerasa e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito a essere presente a Giuliana - dice il sindaco Francesco Scarpinato -. Il riconoscimento a una personalità così illustre del giornalismo italiano rende fiera tutta la comunità giulianese che ha visto crescere il piccolo Claudio tra le viuzze del borgo. Sapere che 'Il Foglio' è il primo quotidiano al mondo ad aver redatto per un mese un inserto di quattro pagine al giorno con l'Ia è un aspetto lungimirante e che guarda al futuro e poterne parlare di persona con chi ne è stato l'ideatore nel nostro piccolo borgo è motivo di orgoglio. Siamo certi che la collaborazione già in atto con il direttore Cerasa sarà molto proficua anche per il futuro, per il bene e la crescita di Giuliana e dell’intero territorio". Il conferimento della cittadinanza onoraria sarà anche l’occasione per rendere omaggio alla famiglia del giornalista. Al termine della cerimonia, dopo una rievocazione teatrale in abiti medievali, infatti, verrà presentato 'Sipario Siciliano' (Aragno Editore), opera del padre Giuseppe Cerasa, storico giornalista di Repubblica e direttore delle celebri Guide. Il volume propone una sequenza di ricordi molto spesso inediti che attraversano quasi 70 anni di vicende italiane, alternando piccole e grandi storie ma soprattutto le sfumatore di un'isola "benedetta e maledetta".

"Come amministrazione comunale nei sette anni di governo appena trascorsi - sottolinea il vicesindaco Pietro Quartararo - abbiamo sempre cercato di spingerci oltre le nostre naturali possibilità, cercando di contornaci di personalità e professionisti da cui poter apprendere e imparare e che potessero dare lustro alla nostra comunità. L'idea della cittadinanza onoraria e la presentazione del libro si pongono al culmine di questo percorso. Questi eventi si intersecano con altri di grande spessore come la terza edizione del Jazz festival (che si svolgerà ad agosto), una master class di pianoforte con maestri internazionali e studenti da tutto il mondo (in programma dal 18 al 23 agosto nel castello di Federico II), l'inaugurazione del Museo multimediale e del caffè letterario finanziato dal Gal Sicani e l'apertura della nuova biblioteca comunale e dello spazio coworking che consentiranno ai nostri giovani e ai tanti stranieri presenti a Giuliana di poter lavorare e studiare in uno spazio confortevole e innovativo".