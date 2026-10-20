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Colite ulcerosa, nuovi dati dallo studio Verdict su vedolizumab

L'annuncio di Takeda

Ricerca - (Foto Fotogramma/Ipa)
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20 ottobre 2026 | 15.54
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Takeda ha annunciato nuovi risultati dello studio di fase 4 Verdict, il primo trial prospettico e randomizzato per valutare, nella colite ulcerosa, un approccio treat-to-target finalizzato al raggiungimento della disease clearance, un obiettivo terapeutico che integra la remissione sintomatica, endoscopica e istologica in assenza di corticosteroidi.

Lo studio, condotto in adulti con colite ulcerosa da moderata a severa - informa una nota del gruppo - ha mostrato che, nei pazienti che hanno raggiunto il target assegnato, il raggiungimento della disease clearance ha prolungato significativamente il tempo alla prima complicanza correlata alla malattia rispetto alla sola remissione sintomatica, con una riduzione del rischio di circa il 70%. Il 52,1% dei pazienti assegnati al target più stringente ha raggiunto la disease clearance entro 48 settimane, dimostrando la concreta raggiungibilità di questo obiettivo terapeutico nella colite ulcerosa. Lo studio Verdict ha inoltre fornito evidenze macroscopiche e microscopiche di riparazione del tessuto intestinale associata al raggiungimento della disease clearance, nella maggior parte dei casi in pazienti naïve ai biologici. Il profilo di sicurezza osservato nelle 96 settimane dello studio si è confermato complessivamente coerente con quello già noto di vedolizumab, senza evidenziare nuovi segnali di sicurezza.

I risultati sono stati presentati alla United European Gastroenterology Week 2026 e pubblicati sullo 'United European Gastroenterology Journal'.

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