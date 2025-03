Volti coperti, giubbotti neri e fumogeni, quasi mille in strada per ricordare il militante del centro sociale di via Gola ucciso in un agguato nel 2003. Assalto il Carrefour

Volti coperti, giubbotti neri e fumogeni. Quasi mille persone sono scese oggi in strada per partecipare al corteo in memoria di Davide "Dax" Cesare, militante del centro sociale di via Gola, ucciso in un agguato fuori da un bar la sera del 16 marzo 2003. La manifestazione, a cui si sono uniti i cortei pro Palestina e contro il ddl 1660, ha preso il via da piazza XXIV Maggio, dopo un'azione di boicottaggio nei confronti di una delle vicine sedi di McDonald's.

Gli animi si sono rapidamente scaldati. I manifestanti hanno prima lanciato bombe carta, mentre alcuni degli incappucciati, staccatisi dalla folla, hanno oscurato le telecamere di sorveglianza incontrate durante il tragitto, per poi tornare rapidamente a mimetizzarsi tra le file del corteo. La situazione è degenerata all'altezza di via Coni Zugna. È stata prima imbrattata una filiale di Intesa San Paolo, diversi partecipanti hanno poi assalito la sede del supermercato Carrefour presente sulla strada, lanciando oggetti e vandalizzando l'insegna a pugni e colpi di bottiglia.

Dopo aver rovesciato un vicino bidone dell'immondizia, i manifestanti lo hanno usato per distruggere le vetrate della filiale di Unicredit della via. Un cartello stradale è stato sradicato e utilizzato come ariete per sfondare le porte della banca. Per finire il 'lavoro' i facinorosi hanno lanciato all'interno della sede diversi petardi. Momenti di tensione anche davanti ad un supermercato Carrefour su Ripa di Porta Ticinese, dove sono stati lanciati sassi e bottiglie in direzione degli agenti di polizia in tenuta antisommossa, messisi rapidamente in formazione, pronti a contrastare ulteriori lanci di oggetti. Il corteo si è poi diretto in direzione dell'università Iulm, concludendosi in via Ettore Ponti.